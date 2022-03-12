Ukrayna'nın işgali: Rusların Z işareti ne anlama geliyor?

https://www.youtube.com/watch?v=GhMlXWtktDc
Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte bugünlerde dikkat çeken bir harf var: Z.
Dereceye giren Rus jimnastikçi podyuma çıktığında mayosunda bu harf vardı.
Jimnastikçiye soruşturma açılınca Z harfi de iyice merak konusu oldu.
Aslında bu sembol, Rus askeri araçları üzerlerine boyanmış beyaz Z işaretlerine dayanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve orduyu destekleyenler Z harfinin etrafında toplanıyor, savaş karşıtları ise Z'yi "yeni gamalı haça" benzetip eleştiriyor.
Peki sosyal medyada ne olduğuna dair birçok tahmin yürütülen, Rusların kullandığı Kiril alfabesinde bile bulunmayan Z sembolü aslında ne anlama geliyor?
Animasyon: Selim Büyükgüner
Katkıda bulunan: Ahmet Tok
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