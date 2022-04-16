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Ukrayna'nın işgali: Rusya İngiltere Başbakanı Johnson ve bakanların ülkeye girişini yasakladı

16.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve 12 üst düzey siyasetçinin ülkeye girişini "İngiltere'nin düşmanca tutumu" nedeniyle yasakladı.

Ukrayna'nın işgali: Rusya İngiltere Başbakanı Johnson ve bakanların ülkeye girişini yasakladı

Bu kişiler arasında Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace, Eski Başbakan Theresa May ve İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da var.

Moskova bu kararın İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak alındığını açıkladı.

Bu hafta İngiltere ve ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ilan etmişti. Bunlar içinde Rus ekonomisine zarar verecek ve Rusya yöneticilerini kısıtlayacak maddeler de vardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı karara "Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek ve Rus ekonomisine zarar vermek için yürüttüğü politik faaliyetler ve iletişim çalışmalarının" yol açtığını duyurdu.

Kremlin Mart ayında da ABD Başkanı Joe Biden'a benzer bir yaptırım kararı almıştı.

Rusya'nın bugün aldığı seyahat yasağında adı geçen kişiler ise şöyle:

  • Başbakan Boris Johnson
  • Dışişleri Bakanı Liz Truss
  • Savunma Bakanı Ben Wallace
  • Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab
  • Ulaştırma Bakanı Grant Shapps
  • İçişleri Bakanı Priti Patel
  • Maliye Bakanı Rishi Sunak
  • Girişimcilik, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng
  • Dijitalleşme, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries
  • Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı James Heappey
  • İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon
  • Başsavcı Suella Braverman
  • Eski Başbakan Theresa May
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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