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Ukrayna'nın işgali Rusya'da protesto edildi, gözaltılar var

25.02.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün sabaha karşı başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı Rusya'da yapılan savaş karşıtı toplanmalara polis müdahale etti. Ülke genelinde 50'den fazla kentte düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

Ukrayna'nın işgali Rusya'da protesto edildi, gözaltılar var

Dün sabaha karşı başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı Rusya'da yapılan savaş karşıtı toplanmalara polis müdahale etti. Ülke genelinde 50'den fazla kentte düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

Batılı ülkelerin aylardır yaptığı uyarılara işgal planının olmadığı şeklinde cevap veren Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Rusya'da ulusa sesleniş yaptı. Kendi ülkelerinin güvenliği için tehdit olduğunu söylediği Ukrayna topraklarına girildiğini açıkladı.

Rusya'da bir grup insan Putin'in bu sözlerine katılıyor ve ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'nın egemenliğini tehdit ettiğini düşünüyor. Diğer kesim ise savaşa ve işgale karşı.

Protestocular tutuklandı

Rus askerlerinin üç yönden Ukrayna topraklarına girmesi, dünyanın çeşitli yerlerinde, Rusya büyükelçilik binalarının önünde protesto edildi. Bazı şehirlerde kent sembolleri Ukrayna bayrağı renklerine bürünerek ülkeye destek mesajı verildi.

Rusya'da da savaş karşıtları protesto düzenledi, "Savaşa hayır" ve "Benim savaşım değil" gibi sloganlar ve dövizler dikkat çekti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1497197185406017543

Gösterilerde bazı kişiler Ukrayna'da aile ve arkadaşlarının olduğunu dile getirerek olan biteni onlara yapılmış bir ihanet olarak yorumladı.

Dün akşam binlerce kişi St. Petersburg sokaklarında protesto düzenledi. Göstericilerden biri daha fazla kişinin katılım göstermemesine şaşırdığını diye getirdi.

Protestolar başkent Moskova sokaklarına ve diğer şehirlere de taşındı. Moskova'daki Puşkin Meydanı göstericilerle doldu.

Yüzlerce kişi hızla ve sert bir şekilde gözaltı.

BBC Rusça Servisi'nden Anastasia Golubeva, birkaç yüz kişinin toplandığını ama polisin kısa süre sonra dağılma uyarısı yaptığını ve "Savaşa hayır" diye bağıran herkesin gözaltına alındığını aktardı.

Bir Rus pop yıldızı Instagram hesabından savaş karşıtı paylaşım yaptı ve Moskova devlet tiyatrosu müdürü "bir katilden maaş almayı reddettiğini" açıklayarak istifa etti.

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Gözaltı
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