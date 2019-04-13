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Ukrayna'nın Londra Büyükelçisinin makam aracına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Büyükelçi Natalia Galibarenko'nun makam aracına kasıtlı olarak çarpan saldırgan, İngiliz polisinin ateş açmasıyla durduruldu

LONDRA (AA) - Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Natalia Galibarenko'nun makam aracına bir sürücünün kasıtlı olarak çarptığı, İngiliz polisinin saldırganı ateş açarak durdurduğu belirtildi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Galibarenko'nun Holland Park semtindeki Ukrayna Büyükelçiliği önünde park halinde bulunan makam aracına bu sabah kimliği açıklanmayan bir kişinin otomobiliyle çarptığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin aracının polis tarafından çevrelendiği ancak saldırganın elçinin aracına bir kez daha çarptığı belirtildi. Polisin, "Dur" ihtarına uymayan saldırganı ateş açarak durdurabildiği kaydedildi.

Olay, İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard tarafından da doğrulandı.

Gözaltına alınan saldırganın yaralı olmadığı belirtilirken, amacının ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra Natalia Galibarenko Scotland Yard Ukrayna

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