Ukrayna'nın Rus Patrikhanesi'nden ayrılma çabası

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Ukrayna Parlamentosu'nda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması hususunda Fener Rum Patrikhanesi'ne başvuru yapılması ile ilgili bir karar kabul edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Nisan ayında İstanbul'a yaptığı bir ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'nın "Rusya'dan bağımsız kilise" kurma meselesini görüşmüştü.

Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi Enformasyon sorumlusu Piskopos Zorya Evstratiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Kilisesi'ne bağımsızlık sağlama kararının, Moskova Patriği Kirill'e bildirildiğini ifade etti.

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde yaklaşık 4 saat görüşmüş, bölünen Ukrayna Kilisesi'nin durumu ele alınmıştı.

Görüşmeden sonra Patrik Kirill, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi 'kardeşler arasındaki görüşme' olarak nitelendirerek, "Dünya çok hızlı değişiyor ve hiçbir kilise başka bir Ortodoks kilisesinin pozisyonu ile çelişen kararlar veremez." ifadesini kullanmıştı.

- Ukrayna'daki bölünen kiliseler

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etti. Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyor.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde bulunuyor. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne ait.