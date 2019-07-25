Rusya Dışişleri Bakanlığından, Ukrayna’nın Rus tankerini alıkoyması eleştirilerek, “Gelişmenin detaylarını inceliyoruz. Eğer Ruslar esir alındıysa bunun ivedi sonuçları olacaktır.” denildi.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna’nın Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoymasını değerlendirdi.

Konuyu incelediklerini belirten yetkili, “Gelişmenin detaylarını inceliyoruz. Eğer Ruslar esir alındıysa, bu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilir ve bunun ivedi sonuçları olacaktır.” şeklinde konuştu.

Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirilmişti.

Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedilmişti.

