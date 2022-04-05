"Ukrayna'nın Savaş Suçu İddiaları Propaganda Amaçlı"

Rusya, askerlerinin Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddialarını yalanladı. Kremlin, Batı ülkelerinin iddialarının Moskova'yı karalamaya çalışan Ukrayna özel güçlerinin sahte propagandası olduğunu kaydetti.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev civarındaki köy ve kasabalardan çekilmesinden sonra Ukraynalı askerler, gazetecilere, Rus kuvvetlerince öldürüldüğünü söyledikleri Ukraynalıların'ın cesetlerini, tahrip edilen konutları, yakılan arabaları gösteriyor.

Batılı ülkelere göre sivillerin cesetleri, savaş suçlarının kanıtı. Buça kasabasındaki cesetleri gören Reuters haber ajansı, bu sivillerin öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunu bağımsız kaynaklara doğrulatamadı.

2008 ile 2012 yılları arasında Rusya Cumhurbaşkanı olarak görev yapan, şu andaysa Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dimitri Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Buça'daki görüntülerin Ukrayna propagandasının gülünç hayal gücüne dayandığını ve sahte olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı da 72'nci Ukrayna Psikolojik Operasyonlar Ana Merkezi'nin Kiev'in 23 kilometre kuzeybatısında bulunan bir köy ile Sumi, Konotop ve diğer kasabalarda benzer sahte propaganda eylemleri sergilediğine ilişkin kanıt bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "72'nci Ukrayna Psikolojik Operasyonlar Ana Merkezi'ne bağlı askerler, Rus silahlı kuvvetlerinin şiddet içerikli eylemleri sonucu öldürüldüğü iddia edilen sivilleri içeren ve gerçeği yansıtmayan görüntüler sahneledi" denildi.

Batılı ülkeler, Rusya'nın Kiev civarından çekilmesinden sonra aralarında kafalarından vurulanların da bulunduğu çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı taahhüdünde bulundu.

Başkan Joe Biden dün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyledi ve yargılanması talebinde bulundu.

Başkan Biden, "Buça'da ne olduğunu gördünüz, Putin bir savaş suçlusu" ifadelerini kullandı.

Rusya da soruşturma istiyor

Rusya, Buça'da sivillerin öldürülmesinde rolü olduğu iddialarını reddediyor. Kremlin de Biden'ın söylemlerinin affedilemez olduğunu ve Buça'daki durumun kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydediyor.

Moskova, Rus askerlerinin Buça'dan 30 Mart'ta çekildiği ve Buça Belediye Başkanı'nın kasabada Rus askeri kalmadığı açıklamasını 31 Mart'ta yaptığı göz önünde bulundurulduğunda ceset görüntülerinin neden ilk kez 3 Nisan'da ortaya çıktığını sorguluyor.

Rusya ayrıca bazı cesetlerde, ölümün üzerinden geçen birkaç günden sonra ortaya çıkacak fiziksel bozulmanın karakteristik özelliklerinin görülmediğine dikkat çekiyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, sahte görüntülerin Batılı halkla ilişkiler şirketleri ve "söz dinleyen" sivil toplum kuruluşları tarafından çok büyük paralar karşılığı hazırlandığını söyledi; ancak bu iddiasıyla ilgili kanıt sunmadı.

Medvedev, Rusya'yı itibarsızlaştırmak için Ukrayna güçlerinin kendi vatandaşlarını öldürmeye hazır olduğunu iddia etti.

Medvedev, "Ulusal tabur ve bölgesel savunma birimlerinin çılgın canavarları, Rusya'ya azami ölçüde iftira atmak ve Rusya'yı insanlıktan çıkarmak için kendi vatandaşlarını bile öldürmeye hazır" ifadelerini kullandı.

