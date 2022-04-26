“Ukrayna’nın Savaşı Kazanacağına İnanıyoruz”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, iki aydır Rusya’nın işgaliyle karşı karşıya olan Ukrayna’nın savaşı kazanabileceğine inandıklarını söyledi.

Almanya’nın güney batısında bulunan Ramstein Amerikan hava üssünde yapılan toplantı başladı. Toplantıya Austin’in yanı sıra 40’dan fazla ülkenin savunma bakanı ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılıyor. Toplantıda Türkiye'yi ise, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Toplantının açılışında konuşan Lloyd Austin, “Bu sabah gördüğümüz üzere dünyanın dört bir yanından ülkeler, Rusya’nın emperyal saldırganlığıyla mücadelede Ukrayna’yı desteklemek konusunda birleşiyor. Ukrayna bu savaşı kazanacağına inanıyor, buradaki herkes de buna inanıyor” dedi.

Ukrayna’ya daha fazla askeri ve insani yardım konularının ele alınacağı toplantının sonunda Austin ve Stoltenberg’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Almanya’daki Ramstein Hava Üssü hem Avrupa ve Afrika’daki Amerikan Hava Kuvvetleri’nin, hem de NATO ittifağı hava komutası üssü olma özelliğini taşıyor.

ABD Savunma Bakanı Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen haftasonu Kiev’e giderek, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü. İki bakan ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapacağı sözü vermişti.

