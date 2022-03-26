“Ukrayna’nın Taktikleri Rus İşgalini Engelliyor”

Batılı savunma yetkilileri, Ukrayna’nın, Rus işgalini engellemek için Kiev’in kuzeybatı ve doğusundaki banliyölerde çevik direniş taktikleri uyguladığını söylüyor.

Askeri stratejistlere göre, Rus kuvvetlerini hızlı hareket eden Ukraynalı birliklerle temas hatlarının gerisinde, genellikle geceleri vurup pusuya düşürmek, Kiev’in en etkili saha taktikleri arasında yer alıyor. Bu taktikler, Ruslar’ın hala üstesinden gelemediği lojistik hatalara katkıda bulunuyor.

Stratejistler, Ukrayna’nın taktiklerinin Rus birliklerinin moralini de bozduğunu ekliyor.

ABD’deki düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nden Albay John Barranco Ukrayna birlikleri için, “Muazzam bir iş çıkarıyorlar” dedi.

Barranco, “Ukraynalılar, alt kademesinde iyi bir liderliği olan çok yetkin bir ordu geliştirdiler ve motive haldeler. İşte bu yüzden işgal için görevlendirilen Rus kuvvetlerine baktığımda iyi hazırlanmış bir çaba ortaya koymadıklarını düşündüm” dedi.

ABD Deniz Piyadeleri’nin 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan’daki ilk operasyonlarını yürüten ve Irak’ta iki dönem görev yapan Barranco, Rusya’nın Ukrayna kara kuvvetlerinin direncini, kabiliyetini ve topraklarını savunmak için gösterecekleri kararlılığı yanlış hesapladığını söyledi.

Barranco ayrıca, işgalden önce Şubat ayında Ukrayna sınırı boyunca yerleştirilen Rus kuvvetlerine baktığı zaman, tam ölçekli bir saldırıyı olası görmediğini belirtti.

Barranco, “Kremlin’in saldırı planı 2014 yılında hazırlanmış gibi görünüyordu. Ukraynalılar geçen sekiz yıl boyunca ordularını ve askeri eğitimlerini hazırladılar” dedi.

Barranco, Ukrayna’nın gösterdiği performansta 2014 yılından beri California ve diğer eyaletlerdeki ABD Ulusal Muhafız birliklerinden aldıkları, savaş alanında küçük birlik taktikleri eğitiminin katkısı olduğunu kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’na göre, son 48 saat içinde Rus kuvvetleri Kiev’in kuzeybatı ve doğusundaki saldırı eylemlerini sürdürmekte güçlük çekti.

Bu sürede Ukrayna kara kuvvetleri, Ruslar’a kaybettikleri topraklarda kontrolu yeniden sağladı.

Ukraynalılar, Rus işgali altındaki Bucha ve Irpin kasabalarının yanısıra Kiev’in kuzeybatısındaki Hostomel köyünde kontrolu yeniden kazandıklarını söylüyorlar.

Bu haftanın başında Ukraynalılar, Kiev’in dışında stratejik bir konumu olan Makariv köyünü Rus kuvvetlerinden geri aldı.

Bu başarının çoğu, Ukraynalılar’ın Rusya’nın halihazırda zor durumda olan tedarik hatlarını hedef almasıyla bağlantılı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalılar’ın Ruslar’ın elindeki bölgelerde lojistik varlıkları hedef almaya devam edeceklerini ve Ruslar’ı “tedarik zincirlerini savunmaya öncelik vermeye ve ihtiyaç duydukları ikmalden mahrum etmeye” zorlayacaklarını söyledi.

İngiliz savunma yetkilileri de bugün, Ukrayna’nın Kiev’in doğusundaki kasabalarda kontrolu yeniden sağladığını doğruladı.

Kamuya yönelik istihbarat güncellemesinde İngiliz yetkililer, “Ukrayna’nın karşı saldırıları ve Rus kuvvetlerinin genişletilmiş tedarik hatlarına geri çekilmesi, Ukrayna’nın Kiev’in 35 kilometre doğusundaki kasabaları ve savunma mevzilerini yeniden kontrol etmesini sağladı” dedi.

İstihbarat açıklamasında “Ukrayna’nın güneyinde Rus kuvvetleri, her ne kadar lojistik sorunlar ve Ukrayna kuvvetlerinin direnişi nedeniyle yavaşlasa da halen Mikolaiv’i alıp batıda Odessa’ya doğru ilerlemeye çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rus kuvvetleri de Kiev çevresinde Ukrayna kuvvetlerini yıpratmaya yönelik savunma mevzileri hazırlıyor gibi görünüyor.

Bu haftanın başlarında VOA, Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinin Kiev’in kuzeybatısındaki Ozera, Zdvyzhıvka ve Berestyanka köyleri ve Antonov Hava Üssü çevresinde koruyucu toprak setler hazırladığı görüldüğünü haberleştirdi.

Batılı yetkililer, setlerin büyük olasılıkla Ukrayna’nın karşı saldırılarından korunmak için inşa edildiğini söyledi.

VOA’e konuşan Barranco, “Ukraynalılar topraklarını, sahalarını biliyorlar. Böylesi bir saldırıya uzun zamandır hazırlandılar ve küçük birlik düzeyinde Ruslar’dan daha iyi performans gösteriyorlar” dedi.

Barranco ve diğer askeri analistler, Ukraynalılar’ın Rus güçlerine geri adım attırmak için çeşitli taktikler kullandığını söyledi.

Bu taktiklerin arasında tahrip kutuları koymak ve tanımlanmış hedef alanlar belirleyip düşmanı bu alanlara çekmek, izole Rus birliklerine odaklanan saldırılar düzenlemek, bir sonraki saldırıyı hazırlarken yedek rotalar belirlemek ve duran mekanize birimlere saldırmak var.

Yetkililer, Ukraynalılar’ın yararlandığı bir diğer avantajın da ABD askeri doktrini ve eğitimiyle tutarlı olan astsubayların yetkin liderliği olduğunu söylüyor.

Barranco, "ABD, büyük resmi anlayan ve birimlerini yönetirken savaş alanında karar verme yetkisi verilen profesyonel, astsubaylardan ve çavuşlardan oluşan bir kolordu oluşturmaya odaklanıyor" dedi.

Barranco, "Genç erlere ayrıca profesyonel astsubaylarla yakın çalışma öğretiliyor. Rus ordusu, kötü eğitimli astsubaylarla bir sorunları olduğunu kabul etti ve daha düşük seviyelerde iyi bir liderliğe sahip olmadıklarını fark ettikleri için bir astsubay akademisi kurdular” diye ekledi.

