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Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı tatilde sporu bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:04 | Son Güncelleme

BODRUMA'a tatil için gelen Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, kaldığı otelde spor yaparken görüntülendi.

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUMA'a tatil için gelen Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, kaldığı otelde spor yaparken görüntülendi.

Seçimleri kazanmasının ardından dün Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan Lujo Otel'e gelerek tatiline başlayan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bugün, gün boyu otelde vakit geçirdi. Öğleden sonra otelin sahile yakın kısmındaki yürüyüş yolunda spor yapan Zelenskiy, tesiste kalan bir tatilci tarafından fotoğraflandı. Yanında devamlı korumasıyla gezen Vladimir Zelenskiy'nin uzun süre telefonla görüştüğü görüldü.

Zelenskiy'nin yarın günübirlik mavi yolculuğa çıkıp, ardından ülkesine dönmesinin beklendiği belirtildi.

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