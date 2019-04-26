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Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı Zelenskiy, Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

 UKRAYNA'da pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen komedyen Volodimir Zelenskiy, 2 günlük tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.  Ukrayna'da pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 73'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilen Volodimir Zelenskiy, seçim galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Şeffaf olma konusunda anlaştık.

Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı Zelenskiy, Bodrum'da

BODRUM (Muğla), (DHA)- UKRAYNA'da pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen komedyen Volodimir Zelenskiy, 2 günlük tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Ukrayna'da pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 73'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilen Volodimir Zelenskiy, seçim galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum" ifadelerini kullandı. Bodrum'a 2 günlüğüne tatile gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan bir otele yerleşti. Zelenskiy'in yine aynı otelde kendi şirketi tarafından düzenlenecek çocuk festivaline katılacağı belirtildi. Festivalin basına kapalı gerçekleşeceği bildirildi. Seçim yorgunluğunu Bodrum'da atan Zelenskiy'in, pazar günü Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

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