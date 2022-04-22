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"Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin 60 Milyar $ Gerekli"

22.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırıları sonrasında Ukrayna'da gerçekleşen yıkımın ve altyapı hasarının maliyetinin, 60 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin 60 Milyar $ Gerekli"

Malpass açıklamasında bu miktara, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle oluşan maliyetlerin dahil olmadığını söylerken diğer yandan savaşın da halen daha sürdüğüne dikkat çekti.

Dünya Bankası’nda düzenlenen konferansa Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski de video konferans yöntemiyle katıldı. Zelenski de konuşmasında, Ukrayna’nın şu an yaşadığı ekonomik kayıpları karşılayabilmek adına ayda 7 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Zelenski “Bu savaşın sonrasında yeniden inşa için yüz milyarlarca dolara ihtiyacımız olacak" dedi.

"RUSYA'NIN VARLIKLARI UKRAYNA İÇİN KULLANILSIN"

Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca Rusya’nın süratle aralarında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF’in de bulunduğu uluslararası finans kurumlarından çıkarılmasını ve Rusya’yla tüm ilişkinin kesilmesini istediğini belirtti.

Zelenski, Rusya’ya ait uluslararası finans kurumlarındaki varlıklara el konulması ve bu paranın Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası ve IMF’in Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen toplantıda ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD’nin Ukrayna’ya yönelik doğrudan askeri destek dışı yardımların ikiye katlayarak 1 milyar dolara yükseltileceğini açıkladı.

Yellen ayrıca Rusya’nın Ukrayna’nın yeniden inşası faaliyetlerinde mali yükü üstlenmesi gerektiğini söyledi. ABD Hazine Bakanı da Ukrayna’nın yeniden inşaasının yüklü bir maliyeti olacağına da dikkat çekti. Ancak Rusya’nın uluslararası varlıklarının Ukrayna’ya kaynak olarak kullanılmasının ancak belirli bir süreç ve uluslararası mutabakatla sağlanabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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