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“Ukrayna’nın Zaferine İnanıyoruz”

24.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ortodoks Paskalyası mesajında kötülüğün ülkesini yok edemeyeceğini söyledi ve zafere inandıklarını söyledi. Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken BM Genel Sekreteri Guterres Ankara’ya gidiyor

“Ukrayna’nın Zaferine İnanıyoruz”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ortodoks Paskalyası mesajında kötülüğün ülkesini yok edemeyeceğini söyledi ve Ukrayna’nın zaferine inanıyoruz ifadesini kullandı. Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Bu arada BM Genel Sekreteri yeni haftanın ilk gününde Moskova ve Kiev’den önce Ankara’ya uğrayacak

Zelenski, ülkesindeki çocuklara mutluluğun geri gelmesi ve annelerin üzüntüsünün azalması için dua ettiğini kaydetti.

Zelenski konuşmasını başkent Kiev’de 1000 yıllık St. Sophia Katedrali’nden yaptı.

“Karanlık günlerin üstesinden geliyoruz” diyen Zelenski, “birçoğumuz güzel kıyafetler içinde değiliz ama aydınlık bir düşünce için savaşıyoruz” dedi.

Bu arada 24 Şubat’ta başlayan Rus işgali ikinci ayında.

Ukraynalı yetkililer Rus güçlerin ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol’daki Avozstal çelik fabrikasında bulunan Ukrayna askerini bombaladığını belirtiyor.

Fabrikanın sığınaklarında çok sayıda askerle sivilin bulunduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Zelenski’nin telefon görüşmesinde de bu durum önemli bir yer tuttu.

Erdoğan, sivillerle yaralıların Mariupol’dan tahliyelerinin garanti altına alınması gerektiğini belirtti.

Erdoğan Zelenski’ye Türkiye’nin Rusya’yla Ukrayna arasındaki müzakere sürecinde tümüyle destek vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Erdoğan’ın görüşmede ayrıca prensip olarak Türkiye’nin garantörlük konusuna olumlu yaklaştığını da aktardı.

Ukrayna müzakerelerde çeşitli ülkelerden güvenlik garantileri istediğini daha önce açıklamıştı.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Moskova ve Kiev’de temaslarda bulunmadan önce yeni haftanın ilk gününde Ankara’ya uğrayacağı belirtildi.

Guterres Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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