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Ukrayna’ya 1 Milyar Dolarlık Yeni Askeri Yardım

15.06.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir silah yardımı yapılacağını açıkladı. Paket hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar bu yardımın gemisavar roket sistemleri, topçu roketleri ve obüsler için mermiler içerdiğini söyledi

Ukrayna’ya 1 Milyar Dolarlık Yeni Askeri Yardım

Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir silah yardımı yapılacağını açıkladı. Paket hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar bu yardımın gemisavar roket sistemleri, topçu roketleri ve obüsler için mermiler içerdiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yapan Biden, zor durumdaki lidere yeni silahlar hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Biden, 41 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Zelenski’ye ABD'nin Ukrayna'ya ilave topçu ve kıyı savunma silahlarının yanısıra topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat dahil, 1 milyar dolar daha güvenlik yardımı sağlayacağını bildirdim" dedi.

Başkan ayrıca Ukrayna halkına güvenli içme suyu, kritik tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri, gıda, barınma ve ailelerin temel ihtiyaç maddelerini satın alabilmeleri için nakit para sağlanması dahil, 225 milyon dolarlık ek insani yardım yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Brüksel'de NATO zirvesinde müttefiklerle biraraya geldiği sırada açıklanan yardım paketleri iki kategoride değerlendiriliyor. ABD stoklarındaki fazla savunma malzemelerinin transferi ve Kongre’nin yetki verdiği ayrı bir program olan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) tarafından finanse edilen diğer silahlar.

Ayrıntılar konusunda bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmaması kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan üç kaynak, yaklaşık 350 milyon dolarlık bir paketin Ukrayna'ya gönderilen Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri (MLRS) için daha fazla roket ve M777 obüsleri için topçu mermileri ve yedek parçaları içermesinin beklendiğini söyledi.

USAI üzerinden finanse edilen ve 650 milyon dolardan fazla olması beklenen ikinci paket ise karada konuşlu Harpoon gemisavar füze rampaları, emniyetli telsizler, gece görüş cihazları ve eğitimi içerebilir.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkeleri "Rusya ile bir vekalet savaşı yürütmekle" suçladı. Nebenzya, "Ukrayna'ya silah tedarik eden Batılı ülkelere şunu söylemek isterim; sivillerin kanı sizin ellerinizde" dedi.

Ukrayna, doğudaki Donbas bölgesinde Rus güçlerinin artan baskısı karşısında ABD ve diğer Batılı ülkelere silah teslimatının hızlandırılması için baskı yapıyor.

Ukrayna Parlamentosu üyesi Oleksandra Ustinova, düşüncü kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun düzenlediği bir etkinlikte,"Ruslar’ı yenmek için tüm bu silahların tek seferde gönderilmesine ihtiyacımız var, her iki ya da üç haftada bir gelmesine değil" şeklinde konuştu.

Mayıs ayında Biden yönetimi, Kiev'den bu silahları Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanmayacağı yönünde güvence aldıktan sonra, Ukrayna'ya M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri vermeyi planladığını açıklamıştı. Biden bu güvenceyi, Ukrayna savaşının tırmanmasını önlemek için talep etmişti.

Reuters’a konuşan kaynaklardan biri, bu yardım paketindeki roket toplarının daha önceki ABD roket sevkiyatlarıyla aynı menzile sahip olacağını ve Başkan'ın acil bir durum karşısında, Kongre onayı olmaksızın ABD stoklarından malzeme ve hizmet transferine izin verebileceği özel yetki kullanılarak finanse edileceğini söyledi.

ABD ilk olarak karada konuşlandırılan Harpoon füze rampalarını göndermeyi düşünüyor. Mayıs ayında Reuters, ABD'nin Ukrayna'ya Harpoon füzesi ateşleme kabiliyeti sağlamaya yardımcı olmak için bir ABD gemisindeki fırlatma rampasını transfer etmek gibi çözümler üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Uzmanlar ve sektör yöneticilerine göre Boeing firmasının ürettiği Harpoon'lar füze başına yaklaşık 1,5 milyon dolara mal oluyor.

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