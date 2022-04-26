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Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı için Federal Meclis'e ortak teklif

26.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da hükümeti oluşturan üç parti, Federal Meclis'te oylanmak üzere ortak bir teklif hazırladı.

Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı için Federal Meclis'e ortak teklif

Teklif Ukrayna'ya silah desteğini ağır silahları içerecek şekilde genişletmeyi ve hızlandırmayı öngörüyor.Almanya'da hükümeti oluşturan partiler, Ukrayna'ya ağır silahların gönderilmesi konusunda düğmeye bastı. Koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grupları, bu hafta Federal Meclis'te oylamaya sunulmak üzere bir karar tasarısı hazırladı. Tasarıda hükümetten "Ukrayna'ya gerekli teçhizatı göndermeye devam etmesi, mümkünse hızlandırması ve sevkiyatı 'değiş tokuş' çerçevesi içinde ağır silahları ve kompleks sistemleri de içerecek şekilde genişletmesi" isteniyor. Bu adımların, Almanya'nın NATO savunmasına sunduğu katkıları "tehlikeye sokmadan" atılması talep ediliyor.

Üç partinin meclis grupları tarafından sunulacak tasarıda ayrıca Ukrayna'ya "başka silahların gönderilip gönderilemeyeceğinin incelenmesi ve diğer ülkelere de 'değiş tokuş' teklifinde bulunmak üzere gidilmesi" isteniyor. "Değiş tokuş" (Ringtausch) kavramıyla envanterindeki eski Sovyet tipi silahları Ukrayna'ya sevk eden Doğu Avrupa ülkelerinin askeri teçhizatlarının Alman silahlarıyla ikame edilmesi kast ediliyor.

Ukrayna askerlerinin eğitimi

Karar tasarısında Alman ordusunda silah sevkiyatları nedeniyle oluşacak teçhizat açıklarının da "olabildiğince hızlı bir biçimde" kapatılması isteniyor. Tasarıda ayrıca gönderilen silah sistemlerinin kullanımı için Ukrayna askerlerinin Almanya ve diğer NATO ülkelerinde eğitilmesi isteniyor. Bunun Almanya'nın partnerleriyle "kısa, orta ve uzun vadede" gerçekleşmesi talep ediliyor.

Federal Meclis'te bu hafta içinde oylanacak teklifin Federal Hükümet açısından bağlayıcı olmayacağı, tavsiye niteliğinde bir karar olduğu belirtiliyor.

41 madde yer alıyor

Teklifte 41 madde yer alıyor. Bu maddeler arasında Ukrayna savaşınının sona erdirilmesi için diplomatik çabalara destek, Ukrayna içinde ve dışında sığınmacılara insani yardım, Moldova ve Gürcistan gibi komşu ülkelere yardımlar, Rusya ve Belarus ile ekonomik ilişkilerin daha da kısıtlanması, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek, sorunun çözümüne Çin'in daha fazla dahil edilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Teklife göre Federal Meclis hükümetten Rusya'ya da daha sert taleplerde bulunmasını istiyor. Metinde "Rus rejimi derhal çatışmalara son vermeli, kendi kontrolündeki güçleri ve tüm savaş materyallerini Ukrayna'nın tüm egemenlik sahasından geri çekmeli, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına uluslararası olarak tanınan sınırlar içerisinde kayıtsız şartsız saygı göstermeli" ifadeleri yer alıyor.

AFP, dpa / EC, HT

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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