Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü

Ukrayna'ya ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan kalkışı sonrası düştüğü açıklandı.
Uçağın teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor.
Düşen uçağın hangi havayollarına ait olduğu açıklanmadı.
İran yarı resmi haber ajansı Fars uçakta 180 yolcu ve mürettebat bulunduğunu duyurdu.
Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Ayrıntılar geliyor.
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