“Ukrayna’ya Asker Göndermeyi Planlamıyoruz”

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’yı, Ukrayna’yı olası işgalinden caydırmak amacıyla bu ülkeye Amerikan askerlerinin gönderilmesi seçeneğini değerlendirmeye almadıklarını söyledi.

Başkan Biden, Rusya ve en az dört NATO üyesi ülkeyle Rusya’nın İttifak’la ilgili kaygıları ve doğu cephesinde gerilimin azaltılması konusunda yapılabilecek düzenlemeler konusunda üst düzey toplantı yapılacağını belirtti. Biden, bu hafta sonuna kadar da bu toplantıyı duyurmayı umduğunu söyledi.

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Salı günü yaptığı iki saat süren görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin daha önce benzeri görülmemiş ekonomik sonuçları olacağını net şekilde ilettiğini kaydetti.

ABD Başkanı, “Lafımızı sakınmadık. Net şekilde konuştum. Ukrayna’yı işgal etmesi halinde bunun ciddi sonuçları, daha önce Putin’in hiç görmediği ya da daha önce hiç görülmemiş ekonomik sonuçları olacağını söyledim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Biden-Putin görüşmesinin ardından Salı günü yaptığı açıklamada Başkan Biden’ın görüşmede, Ukrayna’nın NATO’ya üye olması olasılığından endişe duyan Putin’e bir taviz vermediğini belirtti.

Rusya lideri NATO’nun doğuya daha fazla genişlemeyeceği konusunda güvence talep etmişti.

ABD’nin Ukrayna’ya savunma kabiliyeti sağlayacağını net bir şekilde anlattığını belirten Başkan Biden, Amerika’nın, saldırı hedefi olmaları halinde NATO müttefiklerini savunmak gibi bir ahlaki ve hukuki sorumluluğu olduğunu ancak bu sorumluluğun Ukrayna’ya kadar uzanmadığını söyledi.

Rusya’nın olası bir Ukrayna işgalini önlemek amacıyla Amerikan askerlerinin kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki soruya, “Bu seçenek masada değil” yanıtını verdi.

ABD Başkanı, “Bu diğer NATO ülkelerinin ne yapmaya istekli olduklarına da bağlı olur. Ancak Amerika’nın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda tek taraflı olarak güç kullanması fikri şu anda olası değil” dedi.

Rusya’dan ABD’ye “tehlikeli askeri manevra” tepkisi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO askeri uçaklarıyla gemilerinin Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili Amerika’ya nota verdiğini açıkladı.

Bakanlığın bugün yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin Moskova’daki Büyükelçiliği’ne iletilen notada, ABD ve NATO’nun Rusya’nın sınır bölgelerindeki manevralarının “tehlikeli” olduğu savunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Moskova’nın, güvenlik konusunda endişeleri gidermek ve bölgedeki askeri ve siyasi gerginlikleri azaltmak için diyalog çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ukrayna sınırına asker konuşlandırması nedeniyle Amerika ve müttefiklerinin eleştirilerine maruz kalan Rusya yönetimi, bölgedeki askeri eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu savunmaya devam ediyor.

Diğer taraftan, Batılı ülkelerin destek verdiği Ukrayna ise Rusya’yı “kışkırtıcı” davranarak bölgede tehdit unsuru yaratmakla suçluyor.

