Ukrayna’ya Askeri Yardım Neden Bu Kadar Önemli?

Atlantik Konseyi’nden Mark Simakovsky, “Yani o tarihten beir hem Obama ve Trump yönetimleri Ukrayna’ya önemli miktarda askeri teçhizat sağladı, gelişmiş radarlar, gece görüş gözlükleri gibi. Trump yönetimiyle birlikte daha daha fazla savaş teçhizatı sağlandı ki Obama yönetimi buna pek istekli değildi. Obama yönetimi Ukrayna’ya Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaşında anti tank füzeleri ve daha fazla eğitim sağlamaya mesafeliydi” diyor.

O tarihten bu yana Amerika Ukrayna’nın doğusunda Donbas bölgesinde Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılara karşı Kiev’e kendisini savunması için 1.6 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı.

2014 yılında, Rusya Ukrayna’nın doğusunu işgal etti ve yasa dışı olarak Ukrayna toprağı Kırım’ı ilhak etti.

Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturması Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin onayladığı askeri yardımı Ukrayna Devlet Başkanı’nın kendisine siyasi bir iyilik konusunda uzlaşmasına kadar erteleyip ertelemediğine odaklanmış durumda. Kongre üyeleri süreçte Başkan’ın rolünü araştırırken Amerika’nın Sesi de sürecin merkezindeki askeri yardım konusuna yakından baktı.

Wilson Center’dan Will Pomeranz ise eski Başkan Barack Obama’nın olaya fazla müdahil olunması konusunda ihtiyatlı olduğunu belirtiyor.

Pomeranz, “Obama krizin başlangıcında krizin şiddetinin önemini bir şekilde azaltmaya çalıştı. Korkusu da eğer biz, Amerika yardımı arttırırsa Rusya da ayrılıkçılara yardımı arttırır ve bu da daha büyük bir çatışmaya dönüşür” diyor.

Trump yönetimi caydırıcı silah yardımına onay verdi, buna anti tank füzeleri de dahildi. Buna rağmen Brookings Enstitüsü’nden Michael O’Hanlon Başkan Doanld Trump’ın Ukrayna’yla ilgili Obama’dan daha az olumlu hisler beslediğini belirtiyor.

O’Hanlon, “Sonunda, içinden Başkan Trump Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek istemedi fakat beyni ve danışmanları yapması gerektiğini kaydetti” ifadelerini kullanıyor.

Şubat ayında Kongre bu mali yıl içinde Ukrayna’ya yönelik 391 milyon dolar değerindeki güvenlik yardımını onayladı. Buna askeri eğitim de dahil. Uzmanlar bunun Ukrayna için hayati önemde olduğunu kaydediyor.

Pomeranz, “Ukrayna, savaşın başlangıcında, ordu ülkenin çoğu gibi yolsuzluğun pençesine düşmüştü. Ve savaşan bir güç olarak bile varlığını gösteremiyordu” diyor.