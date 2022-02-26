HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'ya Askeri Yardımlar Artıyor

Ukrayna'ya Askeri Yardımlar Artıyor

26.02.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın işgal girişimine karşı direnen Ukrayna'ya uluslararası alandan askeri yardımlar gidiyor. Son olarak İngiltere ve Hollanda yeni sevkiyatlara ilişkin bilgi paylaştı.

Ukrayna'ya Askeri Yardımlar Artıyor

Etkili bir hava savunma sistemine sahip olmadığı anlaşılan Ukrayna’ya, bir personelin kullanabildiği, karadan havaya fırlatılabilen Stinger uçaksavar roketleri sözü, Hollanda’dan geldi.

Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stringer füzesi gönderildiğini ayrıca diğer askeri malzemelerin de yolda olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin de teslim etme sözünü verdiği malzemeler arasında cephanelik, daha önce verilmiş tanksavar roketlerinin devamı ve ilk yardım malzemeleri var.

İngiltere Savunma Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre söz konusu organizasyon, Bakan Ben Wallace’ın bizzat başlattığı ve takip edeceği bir operasyon şeklinde ilerliyor.

Aralarında NATO üyesi olmayan ülkelerin de bulunduğu 27 ülke, şimdi İngiltere’nin verdiği teslimat sözüyle Ukrayna’ya yardım göndermeye hazırlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi savaş uçağını vurduKaradeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi savaş uçağını vurdu
Zelenskiy o iddiaları yalanladı!Zelenskiy o iddiaları yalanladı!
Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"

Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

İlginizi Çekebilir

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.