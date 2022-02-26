Ukrayna'ya Askeri Yardımlar Artıyor

Etkili bir hava savunma sistemine sahip olmadığı anlaşılan Ukrayna’ya, bir personelin kullanabildiği, karadan havaya fırlatılabilen Stinger uçaksavar roketleri sözü, Hollanda’dan geldi.

Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stringer füzesi gönderildiğini ayrıca diğer askeri malzemelerin de yolda olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin de teslim etme sözünü verdiği malzemeler arasında cephanelik, daha önce verilmiş tanksavar roketlerinin devamı ve ilk yardım malzemeleri var.

İngiltere Savunma Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre söz konusu organizasyon, Bakan Ben Wallace’ın bizzat başlattığı ve takip edeceği bir operasyon şeklinde ilerliyor.

Aralarında NATO üyesi olmayan ülkelerin de bulunduğu 27 ülke, şimdi İngiltere’nin verdiği teslimat sözüyle Ukrayna’ya yardım göndermeye hazırlanıyor.

