Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede

Büyükelçiliğin 2019 yılında konuyla ilgili çok sayıda girişimde bulunduğunu belirten Baran, “Büyükelçimiz Ukrayna Sınır Güvenlik Servisinin hem önceki, hem mevcut başkanlarıyla toplantılar yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına notalar verdik, farklı birimlere şikayetlerimizi ilettik. Ankara’daki Ukrayna Büyükelçiliği temsilcisi Bakanlığımıza davet edildi, rahatsızlığımız iletildi. Hatta Sayın İçişleri Bakanımız da Eylül ayındaki ziyaretinde bu konuyu Ukrayna İçişleri Bakanının dikkatine getirdi” diye konuştu.

Bu girişimler sonrası, Ukrayna havaalanlarında Türk vatandaşlarına yönelik kötü muamele konusundaki şikayetlerde azalma olduğunu aktaran Konsolos, sözlerini şöyle sürdürdü:

7 AYDA 2 BİNE YAKIN TÜRK UKRAYNA’YA ALINMADI

“2018’de Ukrayna’ya gelen vatandaşlarımızın sayısının 287 bin, geri gönderilenlerin sayısının ise bin 300 olduğunu biliyoruz. 2019’un 7 aylık döneminde geri gönderilen vatandaşlarımızın sayısının bin 812 olduğunu görüyoruz. 2019’un tamamına dair rakamları istedik ama henüz ulaşmadı. Bu rakamlara baktığımızda, ülkeye gelen vatandaşlarımızın çok büyük kısmının Ukrayna’ya sorunsuz giriş yaptığını söyleyebiliriz. Buna mukabil, geri gönderilenler yüzde olarak küçük olsa da, ülkemizden Ukrayna’ya yönelik yoğun bir turist akışı olduğu için sonuçta yine çok sayıda vatandaşımızın geri gönderildiği de bir gerçek.

HAVAALANLARINDA KÖTÜ MUAMELE AZALDI

Ukrayna makamlarıyla temaslarımızda bunu sorduğumuzda bize, geri gönderilen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Ukrayna’ya geliş sebeplerini açıklayamadıkları, dönüş biletleri veya otel rezervasyonları olmadığı için ülkeye alınmadığı söylendi.