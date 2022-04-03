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Ukrayna’ya Hava Saldırıları Sürüyor

02.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın çeşitli şehirlerinden yerel yöneticiler, Rus güçlerinin hava saldırılarının sürdüğünü söylüyor; Kızılhaç ise liman kenti Mariupol’daki insani koridordan, sivilleri tahliye etme çabalarına devam ediyor

Ukrayna’ya Hava Saldırıları Sürüyor

Dün şehre giremeyen Uluslararası Kızılhaç ekipleri, bugün sivillerin bulunduğu bir konvoyu, kuşatma altındaki Mariupol limanından tahliye etmeye çalışıyor.

Rusya'nın beş haftayı geçen işgalinin ilk günlerinden bu yana kuşatma altında olan Mariupol, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğu bölgesi Donbas'taki ana hedefi oldu.

Binlerce sivil, gıdaya ve içme suya erişimleri kısıtlı bir şekilde şehirde mahsur kaldı.

Cenevre merkezli Kızılhaç, dün yaklaşık 54 otobüs ve diğer özel araçlardan oluşan bir konvoyu Mariupol dışına yönlendirmek için şehre bir ekip göndermiş; ancak ekip Mariupol’a ulaşamamıştı.

Kızılhaç dün yaptığı açıklamada ekip için, "Sivillerin güvenli geçişini kolaylaştırmayı Cumartesi günü tekrar deneyecekler" demişti. Kızılhaç’ın bir önceki tahliye girişimi Mart ayı başlarında başarısız olmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin bir danışmanı, Mariupol'un tahliyesinden umutlu olduğunu söyledi. Oleksi Arestoviç bir Ukrayna televizyonuna, "Bugün veya belki yarın Mariupol sakinlerinin tahliyesiyle ilgili iyi haberler duyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna, savaş sırasında sivillerin şehirlerden tahliyesine izin vermek için çeşitli bölgelerden insani koridorlar kurma konusunda anlaştı. Ancak iki taraf da tahliyeler başarısız olduğunda birbirini suçladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, bugün için yedi tahliye ve yardım koridorunun planlandığını açıkladı. Vereşçuk, bunlardan birinin Mariupol'den özel ulaşımla ayrılanlar için olduğunu söyledi.

Hava saldırıları

Zelenski ise, sabahın erken saatlerinde yayınladığı video mesajında, Rus güçlerinin Donbas'a ve yoğun bombardımana maruz kalan Harkiv kentine doğru hareket ettiğini söyledi.

Rusya, Kiev yakınlarındaki güçlerini çekmesini barış görüşmelerinde bir iyi niyet jesti olarak değerlendiriyor. Ukrayna ve müttefikleri ise, Rus güçlerinin ağır kayıplar verdikten sonra yeniden toparlanmak için böyle bir adım atmaya mecbur kaldıklarını öne sürüyor.

Poltava Bölgesi Başkanı Dmitri Lunin, internette yaptığı bir paylaşımda, bugün erken saatlerde Rus füzelerinin Ukrayna'nın ortasındaki Poltava ve Kremençuk şehirlerini vurduğunu yazdı.

Lunin, altyapı ve apartmanların Kiev'in doğusunda olduğunu, ancak herhangi bir can kaybı bulunmadığını söyledi. Saldırılar henüz doğrulanmadı.

Dnipro Bölgesi Başkanı Valentin Rezniçenko da internetteki paylaşımında, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro bölgesinde bir altyapı tesisini vuran füzeler nedeniyle, iki kişinin yaralandığını söyledi. Rezniçenko, füzelerin ciddi hasara yol açtığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli füzelerin Poltava ve Dnipro'daki askeri hava limanlarını devre dışı bıraktığını söyledi.

Şafaktan önce Ukrayna genelinde sirenler çalarken, Ukrayna ordusu Luhansk bölgesindeki Severodonetsk ve Rubizhne şehirlerine Rus güçlerinin hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna ordusu ayrıca, savunma güçlerinin dün her iki şehirde birden fazla saldırıyı püskürttüğünü ve Luhansk'taki Rus birliklerinin yalnızca geçen hafta 800 asker kaybettiğini söyledi. Bu açıklamalar da bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

İngiliz askeri istihbaratı bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kiev yakınlarındaki Rus güçlerini geri çekilmeye zorlamaya devam ettiğini söyledi.

Askeri istihbaratı açıklamasında, Ruslar’ın Kiev’in kuzeybatısındaki bir banliyöde yer alan Hostomel havaalanını terk ettiği kaydedildi. Bölgede ilk günden beri Rus birlikleri ile çatışmalar sürüyordu.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna güçlerinin yoğun çatışmalardan sonra Harkiv'in doğusunda önemli bir koridoru kontrol altına aldığı bildirildi.

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