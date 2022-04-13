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Ukrayna’ya Yeni Silah Yardımı Hazırlığı

13.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, Ukrayna’ya 750 milyon dolarlık yeni silah yardımı yapmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yeni yardımı açıklayabileceğini bildirdi.

Ukrayna’ya Yeni Silah Yardımı Hazırlığı

ABD yönetimi, Ukrayna’ya 750 milyon dolarlık yeni silah yardımı yapmaya hazırlanıyor.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yeni yardımı açıklayabileceğini bildirdi.

Amerikalı yetkililerden biri hangi ekipmanların gönderileceği ile ilgili nihai tespitlerin yapıldığını söylerken, kıdemli bir kongre üyesi yardımcısı ekipmanda büyük olasılıkla obüsler de dahil ileri teknoloji ürünü havan toplarının da yer alacağını belirtti.

Askeri ekipmanların gönderilmesi için ABD Kongresi’nin onayı gerekmiyor.

Beyaz Saray geçen hafta, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden bu yana 1,7 milyar dolardan fazla “güvenlik yardımı” yaptığını açıklamıştı.

Gönderilen silahlar arasında uçaksavarlar, tanksavarlar, askeri mühimmat ve çelik yelekler bulunuyordu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Amerikalı ve Avrupalı liderlerden ülkesine ağır silahlar göndermesini istiyor. Ukraynalı yetkililer özellikle, Rusya’nın doğuya artması beklenen saldırılarında ekipmana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan, Pentagon’un bugün ABD’nin en büyük sekiz silah üreticisinin yöneticisiyle bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantıda, savaşın uzaması halinde endüstrinin Ukrayna’nın silah ihtiyacını karşılanma kapasitesinin değerlendirilmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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