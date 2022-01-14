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Ukrayna'ya Yönelik Siber Saldırı

14.01.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, başta dışişleri bakanlığı almak üzere pek çok bakanlık ve kamu kuruluşunun siber saldırıda hedef alındığı ifade edildi

Ukrayna'ya Yönelik Siber Saldırı

Ukrayna, büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, başta dışişleri bakanlığı almak üzere pek çok bakanlık ve kamu kuruluşunun siber saldırıda hedef alındığı ifade edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, saldırının arkasında kimin olduğunu söylemek için şu an erken olduğunu belirtti ancak geçmişte bu tarz saldırıların arkasından Rusya’nın çıktığına işaret etti.

Rusya henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmazken daha önce de siber saldırı iddialarını yalanlamıştı.

Saldırının ardından bazı kamu kurumlarının web sayfalarında bilgisayar korsanlarının paylaştığı “Ukraynalılar! Tüm kişisel verileriniz kamuya açık bir ağa yüklendi. Bilgisayarlardaki tüm bilgiler silindi ve geri getirilme şansı yok. Tüm bilgileriniz herkes tarafından görülebilir hale geldi, daha da kötüsünden korkun. Bu sizin geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz”mesajı görüldü. Mesaj, Ukrayna, Rus ve Polonya dillerinde yayımlandı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamadaysa, saldırı neticesinde vatandaşların kişisel bilgilerinin sızdırıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırıdan etkilenen çok sayıda bakanlık ve kurumun sayfasının da normal işleyişine geri döndüğü ifade edildi.

AB'den kınama açıklaması

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamayla Ukrayna’nın hedef alındığı siber saldırıyı kınadığını söyledi. Borrell “Ukrayna’nın bu saldırının üstesinden gelebilmesi için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Üzücü ama bunun olabileceğini biliyorduk” dedi.

Borrrell, saldırının arkasında kimin olduğunu söylemenin mümkün olmadığını kimseyi suçlayamayacağını ama sorumlunun kim olduğunu tahmin etmenin de zor olmadığını belirtti.

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