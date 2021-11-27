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“Ukrayna’yı İşgal Planı İddiası ABD Propagandası”

27.11.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın dış istihbarat şefi, Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etme yönünde hiçbir planının olmadığını belirterek, tersi yöndeki tüm iddiaları “kötü niyetli” ABD propagandası olarak niteledi

Rusya’nın dış istihbarat şefi, Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etme yönünde hiçbir planının olmadığını belirterek, tersi yöndeki tüm iddiaları “kötü niyetli” ABD propagandası olarak niteledi.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer son haftalarda Ukrayna sınırında Rus askerlerinin olağandışı hareketliliğinin gözlendiği gerekçesiyle alarma geçmiş durumda. Yetkililer, Moskova’nın saldırı hazırladığında olabileceğinden endişe ediyor.

Rusya daha önce defalarca yaptığı açıklamalarda kendi topraklarında askerlerini hareket ettirme serbestliğine sahip olduğunu vurgulamış ve bu tür hareketliliklerin endişe kaynağı oluşturmaması gerektiğini kaydetmişti.

Rusya’nın dış istihbarat dairesi başkanı Sergey Narişkin de, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planları yaptığı iddialarına ilişkin olarak, “Herkese güvence vermem gerekiyor. Böyle bir şey olmayacak” dedi.

Cumartesi günü devlet televizyonuna konuşan Narişkin, “Şu anda bu konu etrafında dönen her şey elbette ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kötü niyetli bir propagandası” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried dün bir brifinginde yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri yığınağına nasıl bir yanıt verileceği konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti. Donfried, gelecek haftaki toplantılardan sonra NATO’nun bir sonraki atılacak adıma karar vereceğini belirtmişti.

Amerikalı yetkililer Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olası bir saldırısı konusunda kaygılar dile getirirken, Moskova da Washington, Kiev ve NATO’yu sınırları yakınında provokatif ve sorumsuz davranışlar sergilemekle suçluyor.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer son haftalarda Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgede olağandışı olarak niteledikleri askeri hareketliliğe ilişkin kaygılarını dile getirmiş, askeri hareketlilik Moskova’nın komşusu Ukrayna’ya yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Rusya ise iddiaları “korku tellallığı” olarak niteliyor.

ABD Başkanı Joe Biden da, Şükran Günü tatilini geçirmek için gittiği Massachusetts eyaletinin Nantucket kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini söylemişti.

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