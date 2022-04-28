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"Ukrayna'yı Rusya'ya Karşı Yıllarca Desteklemeye Hazırız"

28.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı verdiği savaşta uzun yıllar desteklemeye, Kiev'in Sovyetler Birliği döneminden kalma silahların yerine Batı'nın modern silah ve savunma sistemleri edinmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti

"Ukrayna'yı Rusya'ya Karşı Yıllarca Desteklemeye Hazırız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı verdiği savaşta uzun yıllar desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Stoltenberg, Kiev'in Sovyetler Birliği döneminden kalma silahların yerine Batı'nın modern silah ve savunma sistemleri edinmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Stoltenberg, Kremlin'in "Batı'nın Ukrayna'ya ağır silah yardımı yapmasının Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit edeceği ve istikrarsızlığı tetikleyeceği" uyarısı sonrasında konuştu.

Brüksel'de bir gençlik zirvesinde konuşan Stoltenberg, "Uzun vadeli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu savaşın aylarca, hatta yıllarca devam etme olasılığı kesinlikle var" dedi.

NATO Genel Sekreteri, Batı'nın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e Ukrayna işgalini sona erdirmesi için azami baskı uygulamaya devam edeceğini de kaydetti.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya uzun süre destek sağlamaya hazırlanıyor. Ayrıca Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma eski askeri teçhizattan NATO standartlarında, kullanımı için eğitim gerektirecek, daha modern silah ve sistemlere geçişine de yardımcı olmaya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

NATO ülkelerinin şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderdiği ağır silahların çoğu Sovyetler Birliği döneminde imal edilen ve NATO üyesi olmuş Doğu Avrupa ülkelerinin envanterinde bulunan silahlar. Ancak Amerika ve diğer müttefikler, Kiev'e Batı yapımı obüsler tedarik etmeye başladı.

Almanya'dan Salı günü yapılan açıklamada, uçaksavar silahlarla donatılmış Gepard tanklarının Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi. Böylelikle Berlin ilk kez Kiev'e ağır silah tedarik edilmesini onaylamış oldu.

Ukrayna'nın ağır silah talebi, Moskova'nın saldırılarını ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaştırması üzerine artmıştı. Engebesiz zemine sahip Donbas bölgesi, tank çatışmalarına daha elverişli.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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