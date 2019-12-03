Ukrayna'yı şoke eden cinayet Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Sonat KEREM, Kiev, (DHA)- Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde bir otomobile açılan ateş sonucu 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Kiev'in merkezindeki Lvo Tolstogo Caddesi'nde 1 Aralık Pazar akşamı Range Rover marka bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucunda direksiyon başındaki Kiev İl Meclisi üyesi Vyaçeslav Sobolev (47) yaralanırken, aracın arka koltuğunda bulunan üç yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

Sobolev ve ailesinin, restorandan çıktıktan sonra araçla kırmızı ışıkta durdukları sırada silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi.

Kiev'in merkezindeki bir İtalyan restoranı ve gece kulübünün sahibi de olan Sobolev, bir dönem Donetsk ili vali yardımcısı ve devlet enerji şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

KATİL ZANLISI KESKİN NİŞANCI

Kiev polisi, cinayetin yakınlardaki bir binadan keskin nişancı tarafından işlendiğini, saldırıyı düzenlediklerinden şüphelenilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.