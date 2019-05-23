Ulahlar bugün de İkinci Abdülhamit'e minnettar

CİHAD ALİU - Kuzey Makedonya başta olmak üzere bugün Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ulahlar, 22 Mayıs 1905'de kendilerini ayrı bir millet olarak kabul eden dönemin Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamit'e minnet duymaya devam ediyor.

Romalıların Balkanlar'a yerleşmesiyle Latinleşen Ulahlar, bugün hala kültür ve geleneklerini korumaya çalışıyor.

Osmanlı Devleti'nin kendilerini ayrı bir millet olarak tanımasıyla büyük avantajlar sağlayan Kuzey Makedonyalı Ulahlar, İkinci Abdülhamit'in 22 Mayıs 1905 tarihli iradesine atfen 23 Mayıs'ı "Ulusal Ulah Günü" olarak kutluyor.

Kuzey Makedonya'daki Ulah Kültürü Birliği Başkanı Dimo Dimçev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulahların gelenekleri, İkinci Abdülhamit'in kararı ve Ulahların genel durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğu kesimlerindeki İştip şehrine bağlı Dobroşani köyünde doğduğunu ve burada Türk komşularıyla büyüdüğünü anlatan Dimçev, o dönem Ulahçanın yanı sıra ikinci ana dilinin Türkçe olduğunu söyledi.