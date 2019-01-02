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Ulaş Gölü buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ta soğuk havanın etkisi ile Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta soğuk havanın etkisi ile Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Üzerinde insanların rahatlıkla yürüyebildiği göl havadan görüntülendi. Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, akarsu ve göllerde buzlanmalara neden oldu. Kent merkezindeki Serpincik Göleti'nin ardından Hafik Gölü ve son olarak da şehre 37 kilometre mesafedeki Ulaş Gölü tamamen buzla kaplandı. Ulaş ilçesinde kuşların doğal yaşam alanlarından biri olan gölün yüzeyinin kaplanması ilginç bir görüntü oluşturdu. Gölde yaşayan kuşların buzlanma nedeni ile göl yüzeyinde yürüdükleri gözlendi. Yiyecek arayan bir tilkinin de buzla kaplanan gölün yüzeyinden geçmesi objektiflere yansıdı. İlçede bulunan gençler ise buz tutan gölün üzerinde gezinti yaptı. İlçe sakinleri, gölün bir kaç gün önce donmaya başladığını ve yüzeyinin tamamen buzla kaplandığını belirterek, "Meraklılar gelip burayı ziyaret ediyor, görüntülüyor. Bizler de rahatlıkla gezebiliyor, hatta üzerinde futbol bile oynuyoruz. Gölün yüzeyi havalar soğuk gittiği sürece mart ayına kadar bu şekilde kalıyor" dedi. Buz tutan göl havadan drone ile de görüntülendi. Gölün üzerindeki kuşların buzla kaplı yüzeyin üzerindeki uçuşları ilginç görüntüler oluşturdu. 101 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile il genelinde 101 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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