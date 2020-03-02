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Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısı'nda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan Ulaş Tuna Astepe sınırda bekleyen mülteciler için yardıma koştu. Astepe sınırdaki mültecilere yardım etti.

Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen göçmenlere yardım dağıttı. Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Ulaş Tuna Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Pazarkule Sınır Kapısı, Ulaş Tuna Astepe,

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