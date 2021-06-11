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Ulaşım Sektöründe Taksi ve Dolmuş Şoförleri de Aşılanmaya Başlıyor

11.06.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de son dönemde hız kazanan COVID-19 salgını aşılama kampanyası kapsamında bir meslek grubu daha aşılanmaya başlıyor. Yarından itibaren ulaşım sektöründe çalışan taksi ve dolmuş şoförleri de aşılanmaya başlıyor

Ulaşım Sektöründe Taksi ve Dolmuş Şoförleri de Aşılanmaya Başlıyor

Türkiye’de son dönemde hız kazanan COVID-19 salgını aşılama kampanyası kapsamında bir meslek grubu daha aşılanmaya başlıyor. Yarından itibaren ulaşım sektöründe çalışan taksi ve dolmuş şoförleri de aşılanmaya başlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ulaşım sektöründe çalışan kişilerin de aşılama kapsamına alındığını belirtti. Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” mesajını paylaştı.

Türkiye’de aşılama yaşı, Pazartesi günü itibariyle 40 yaşına inerken geride kalan haftada aralarında akademisyenler ve eğlence ve sinema sektörü çalışanları da bulunan farklı sektörden kişileri de aşılama kapsamına aldı.

Bakan Koca ayrıca BioNTech firması tarafınan sağlanan aşıların açıldıktan sonra 6 saat içerisinde kullanılması gerektiğini bu nedenle kişilerin aşı randevularını aksatmamalarının da önemli olduğunu belirtti. Koca “Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın” ifadelerini kullandı.

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