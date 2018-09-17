Ulaşım teknolojisi fuarı InnoTrans, Berlin'de kapılarını açıyor

BERLİN (AA) - Berlin’de iki yılda bir düzenlenen Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendleri, yenilikleri ve akıllı çözümleri ziyaretçilere sunmak için kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Almanya’nın başkenti Berlin'de yarın kapılarını açacak InnoTrans, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 60 ülkeden yaklaşık 3 bin firmanın ulaşımda yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Bu yıl fuarda toplum taşımada sen son trendlerin, yolcuların bilgiye yönelik beklentilerinin karşılandığı ürünlerin, giderek önem kazanan dijital ağın ve enerji tasarruflu sağlayan ulaşım araçlarını ilgi görmesi bekleniyor.
Fuar, bu yıl, katılımcılara yolcular için daha akıllı konfor eğilimlerini izleme, karşılaştırma, toplu ulaşım için yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, ulaşım sektörünün güncel ve gelecekteki sorunlarını kapsamlı bir konferans programı ile ele alma imkanı da tanıyacak.
InnoTrans'ın ilk gününde çeşitli ülkelerin ulaştırma bakanlarının ve demiryolları şirketlerinin üst düzey yöneticilerin katılımıyla “Demiryolu Liderleri Zirvesi” yapılacak. “ Kentlerin geleceği demiryollarıdır” temalı zirvede dünyanın hızla büyüyen metropollerinde verimli ve sürdürülebilir ulaşım konusu ele alınacak. Fuarda, ayrıca uluslararası tünel, taşıma, tasarım, otobüs ve inovasyon forumları da düzenlenecek.
Altı üniteli Cityjet elektrikli sürücü ve hibrid lokomotifi fuarda ziyaretçilere sunulacak yeni teknoloji ulaşım araçları olurken, Türkiye’den Yapı Merkezi’nin demiryolu denetimi, kontrol ve haberleşme sistemleri ürünleri de fuarda yerini alacak.
Bu yıl 12.'si düzenlenen fuara TÜBİTAK, TCDD'nın sıra Durmazlar ve Bozankaya gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren 50’ye yakın Türk firması da katılıyor.
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