HABER

Ulaşım teknolojisi fuarı InnoTrans, Berlin'de kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Berlin'de bu yıl 12.’si düzenlenen InnoTrans, 18-21 Eylül'de ziyaretçileri ağırlayacak - Fuara TÜBİTAK, TCDD'nın sıra Durmazlar ve Bozankaya gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren 50’ye yakın Türk firması katılıyor

BERLİN (AA) - Berlin’de iki yılda bir düzenlenen Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendleri, yenilikleri ve akıllı çözümleri ziyaretçilere sunmak için kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin'de yarın kapılarını açacak InnoTrans, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 60 ülkeden yaklaşık 3 bin firmanın ulaşımda yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yıl fuarda toplum taşımada sen son trendlerin, yolcuların bilgiye yönelik beklentilerinin karşılandığı ürünlerin, giderek önem kazanan dijital ağın ve enerji tasarruflu sağlayan ulaşım araçlarını ilgi görmesi bekleniyor.

Fuar, bu yıl, katılımcılara yolcular için daha akıllı konfor eğilimlerini izleme, karşılaştırma, toplu ulaşım için yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, ulaşım sektörünün güncel ve gelecekteki sorunlarını kapsamlı bir konferans programı ile ele alma imkanı da tanıyacak.

InnoTrans'ın ilk gününde çeşitli ülkelerin ulaştırma bakanlarının ve demiryolları şirketlerinin üst düzey yöneticilerin katılımıyla “Demiryolu Liderleri Zirvesi” yapılacak. “ Kentlerin geleceği demiryollarıdır” temalı zirvede dünyanın hızla büyüyen metropollerinde verimli ve sürdürülebilir ulaşım konusu ele alınacak. Fuarda, ayrıca uluslararası tünel, taşıma, tasarım, otobüs ve inovasyon forumları da düzenlenecek.

Altı üniteli Cityjet elektrikli sürücü ve hibrid lokomotifi fuarda ziyaretçilere sunulacak yeni teknoloji ulaşım araçları olurken, Türkiye’den Yapı Merkezi’nin demiryolu denetimi, kontrol ve haberleşme sistemleri ürünleri de fuarda yerini alacak.

Bu yıl 12.'si düzenlenen fuara TÜBİTAK, TCDD'nın sıra Durmazlar ve Bozankaya gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren 50’ye yakın Türk firması da katılıyor.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Adnan Menderes, Bitlis'te basın açıklaması ile anıldıAdnan Menderes, Bitlis'te basın açıklaması ile anıldı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldıCansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin Fuar InnoTrans ulaşım

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

İlginizi Çekebilir

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.