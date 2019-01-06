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Ulaşım ve eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 20:17 | Son Güncelleme

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi - Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmiyor - Samsun-İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında ulaşım kontrollü sağlanıyor

SAMSUN/AMASYA/ÇANKIRI (AA) - Samsun, Amasya ve Çankırı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden bölge trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi.

Çakallı mevkisinde kayan tır, yol kenarındaki kanala düştü. Ekipler, çekici ile tırı düştüğü yerden çıkardı. Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Samsun ve Kavak arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

- Amasya'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Samsun - İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da kar yağışı yüzünden ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Hasarlı kazaların meydana geldiği bölgedeki Ulubel mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Çankırı'da eğitime ara

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

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