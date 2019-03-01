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Ulaşım yatırımlarına bir halka daha ekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatarak, yaya güvenliğini sağlamak maksadıyla yol genişletme ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.Ulaşım ağını genişletmek ve planlı yapılaşmanın önünü açmak maksadıyla bugüne kadar 113 km uzunluğunda 561 adet yol çalışması yapan belediye, bilhassa dolmuş ve halk otobüslerinin yoğun olarak kullandığı Orman İşletme Müdürlüğü arkasındaki güzergâhın düzenlenmesi için düğmeye bastı.

Ulaşım yatırımlarına bir halka daha ekleniyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatarak, yaya güvenliğini sağlamak maksadıyla yol genişletme ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaşım ağını genişletmek ve planlı yapılaşmanın önünü açmak maksadıyla bugüne kadar 113 km uzunluğunda 561 adet yol çalışması yapan belediye, bilhassa dolmuş ve halk otobüslerinin yoğun olarak kullandığı Orman İşletme Müdürlüğü arkasındaki güzergâhın düzenlenmesi için düğmeye bastı. Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol ve değiştirilen imar planı kapsamında, Atatürk Mahallesi Kurtuluş Sokak’taki 305 metrelik yol ile İstiklâl Sokağı’ndaki yaya kaldırımı için 6 metrelik genişletme çalışmaları başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Orman İşletme Müdürlüğü’ne doğru 8 metrelik bir yol genişletme çalışması yapılacağını, 2 metrelik kaldırım ve 375 metrelik bir duvarla da işletme ile yol sınırı oluşturulacağını söyledi.
Okullar bölgesine ulaşımın sağlandığı bu güzergâhtaki aksaklıkların kısa sürede çözüleceğini kaydeden Başkan Kurtulan, ayrıca bin metrekarelik bir çocuk parkı oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Ulaşım yatırımlarına bir halka daha ekleniyor

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