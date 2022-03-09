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Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda uçuş iptal edildi

09.03.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti.

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda uçuş iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 Mart Perşembe günü toplam 205 seferini iptal eden THY, her iki havalimanında da uçuş kısıtlamasına gidilmesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü de bazı seferlerini iptal etti.

THY, 11 Mart tarihli kalkış ve varışlı olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 olmak üzere toplam 213 seferini iptal etti.

SEFER İPTALLERİ ARTABİLİR

Operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının artabileceği belirtilirken, THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında iptaller yaşandığı belirtilerek, "Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden, uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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