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Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 22:17 | Son Güncelleme

Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Bolu Dağı’nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman ulaşımı aksattı.
Bolu yönünden gelerek İstanbul istikametine giden TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
D-100 kara yolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurulan TIR'lar geri gönderiliyor.
Diğer taraftan Ankara istikametinde ise, Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçlar tekrar salınıyor.
TIR'ların yanı sıra, kar şartlarına elverişsiz olan araçların sürücüleri de Bolu Dağı’nı kullanmamaları konusunda uyarılıyor.
Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Bolu Dağı TIR yoğun kar kar

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