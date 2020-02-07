Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini artırdı.

D-100 kara yolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurulan TIR'lar geri gönderiliyor.

Diğer taraftan Ankara istikametinde ise, Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.