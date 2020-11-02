Ulaşımda bisiklet devrimi, arz eksikliği nedeniyle yarıda kaldı

Hürriyet gazetesi ise Türkiye'deki bisiklet satışının, bundan önceki en yoğun dönemin dört katına ulaştığını, fiyatların da yüzde 20 ile 80 arasında değişen oranlarda arttığını yazdı.

Tüketici araştırma şirketi Foxintelligence verilerine göre Fransa'da Mayıs ayında bisiklet satışları önceki aya göre yüzde 350 arttı. Fransız spor mağazası Dechatlon, ucuz bisikletlerinin tükendiğini, bekleme listelerinde on binlerce müşteri bulunduğunu açıkladı.

Asya'daki en büyük bisiklet üreticileri olan Çin ve Tayvan'ın yanı sıra Avrupa'daki üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen talebe yetişemiyor.

Bazı bisiklet modelleri için bir aydan uzun süren bekleme listeleri bulunuyor.

Koronavirüsle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde insanların toplu taşıma kullanmamak için bisiklete yönelmesinin ulaşımda bir bisiklet devrimi yaratacağı düşünülüyordu.

Gazeteye konuşan Unkapanı Bisiklet Çarşısı'ndan bir esnaf, salgın başladığında Türkiye'deki talep daralması nedeniyle ürünlerin Avrupa'ya satıldığını, ardından Türkiye'de de yaşanan talep patlamasıyla ürün yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Esnaf, İstanbul'un en popüler bisiklet çarşılarından biri olan altgeçitte, bisiklet almak için gelen arabaların park edecek yer bulamadıkları için araçlarını yola bıraktığını ve tünelde trafiğin tıkandığını anlattı.

Londra'da ise dünyanın en popüler katlanır bisiklet markalarından Brompton, mağazalara Ekim ayına kadar bisiklet gönderemeyeceğini açıkladı.

Ortalama fiyatları 1.000 sterlin civarından başlayan bisikletler satan Brompton'ın yöneticisi Will Butler-Adams, "Bu talebe yetişmemiz mümkün değil" dedi.

Şirket şu anda sadece kendi internet sitesinden bisiklet satıyor.

Bisiklet talebindeki artış yalnızca bisiklet satışlarını değil, tamircilere talebi de artırdı.

Yeni bisiklet almakta zorlanan fakat elinde eski veya bozuk bisikleti bulunanlar, bisikletlerini tamircilere götürüyor.