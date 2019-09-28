Ulaşımda bisikletin yaygınlaşması için gönüllü oldular

FIRAT TAŞDEMİR - Bisiklet Hareketi Derneği üyeleri, bisikletin toplum içinde bir ulaşım aracı olarak yer edinmesi ve yaygınlaşması için çalışıyor.

Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir bir ulaşım politikası çerçevesinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda çeşitli etkinliklere katılan dernek üyeleri, bisiklet kullanımını teşvik etmek için okullarda gönüllü eğitim veriyor.

Bir okulda öğretmen olan Bisiklet Hareketi Derneği Başkanı Mukaddes Pekuyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletin, Türkiye'de bir ulaşım aracı olarak kabul görmemesinin kendilerini çok zorladığını belirtti.

Bisiklet sürerken, yolda sürücülerle çok sorun yaşadıklarını ifade eden Pekuyar, "Bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmüyor toplumumuz. Okullarda verilen trafik dersinde bisikletle ilgili bilgi pek bilgi verilmiyor. Çünkü çocuk oyuncağı olarak görülüyor. Bisiklet kullanımı, trafik kurallarının yer aldığı kitaplarda yer almalı. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığının bir şeyler yapması lazım." dedi.

Türkiye'de bisikletin çocuklara özgü bir araç olarak görüldüğünü ve karne hediyesi olarak alındığını söyleyen Pekuyar, "Bisikletin sadece çocuklara özgü bir hobi aracı olmaması lazım. Aynı zamanda bir ulaşım aracı olarak toplumda yer edinmesi gerekir. Bu anlamda mücadele ediyoruz ve toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.