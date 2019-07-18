HABER

Ulaşımda çifte müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Bursa’da ulaşım, Kurban Bayramı sebebiyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak.

Ulaşımda çifte müjde

Bursa’da ulaşım, Kurban Bayramı sebebiyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı için de ayrıca alınan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, dini ve millî bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı. Buna göre; Kurban Bayramı süresince 11-14 Ağustos tarihleri arasında ulaşım, Bursa’da herkes için gün boyu ücretsiz olacak. Üzerinde ‘Bursakart’ taşıyan bütün vatandaşlar, başta raylı sistemler olmak üzere belediye ile özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Kurban Bayramı için getirilen karara benzer uygulama, 30 Ağustos Zafer Bayramı için de kabul edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da Bursalılar, şehir sınırları içerisindeki tüm toplu taşıma araçlarını ‘Kurban Bayramı’nda olduğu gibi’ ücretsiz kullanabilecek. Ayrı ayrı değerlendirilen her iki karar da oybirliği ile kayıtlara geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yapılan ücretsiz ulaşım uygulamalarının hayırlar getirmesini diledi. Dini ve milli bayramların her birine özel önem verdiklerini, bu konuda kıyas kabul etmediklerini belirten Başkan Aktaş, “Kurban Bayramı’nda halkın akraba ve dost ziyaretleri gerçekleştirmesine katkıda bulunmak, var olan birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek adına bu kararı aldık. Aynı uygulamayı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman birliklerini Anadolu’dan çıkarttığı 30 Ağustos Zafer Bayramı için de getirdik” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde 4 kişinin fiili saldırısına uğrayan İyi Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Temirtaş’a ‘geçmiş olsun’ dileğini iletti. Başkan Aktaş, yapılan saldırı olayını kınadı. Yaptığı konuşmada, meclis üyelerini Büyükşehir Belediyesi’nin yakın tarihlerdeki organizasyonları hakkında da bilgilendiren Başkan Aktaş, 19-21 Temmuz tarihleri arasındaki Uludağ Ultra Maratonu ile 19-21 Temmuz tarihleri arasındaki Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ne bütün Bursalıları davet etti. Başkan Aktaş, konuşmasında, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

Ulaşımda çifte müjde

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
Çanakkale'de feribotta korkutan yangınÇanakkale'de feribotta korkutan yangın
TÖMER öğrencilerinden renkli mezuniyetTÖMER öğrencilerinden renkli mezuniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.