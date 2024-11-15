Ulaşımda kış tarifesi nedir, ne anlama gelir? Ulaşımda kış tarifesine neden geçilir, geçildiğinde ne olur?

Türkiye’de çeşitli uygulamalar vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve vatandaşların işlerini kolaylaştırma amacı ile oluşturulur ve geliştirilir. Bu hedef doğrultusunda toplu taşıma konusunda da yeniliklere gidilmiş ve kış tarifeleri düzenlenmiştir.

Ulaşımda kış tarifesi nedir?

Toplu taşımada kış dönemi için güncellenen ve düzenlenen sefer saatleri ulaşımda kış tarifesi olarak isimlendirilmiştir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda genellikle eylül ayı itibarıyla kış dönemi sefer saatleri geçerli olur. Tarifeler ulaşım araçlarının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara ait mobil uygulamalar ya da internet siteleri üzerinden takip edilebilmektedir.

Ulaşımda kış tarifesi ne anlama gelir?

Ulaşımda kış tarifesi uygulaması adı altında genel olarak hava koşullarına bağlı bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler düşünülerek düzenlemeler yapılmıştır. Yeni sefer saatleri ilgili kurum ve kuruluşlarca açıklanmıştır.

Örnek olarak İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umumi Müdürlüğü) sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren kış dönemi sefer saatlerinin geçerli olacağını bildirmiştir.

Ulaşımda kış tarifesine neden geçilir?

Metrolarda, otobüslerde, tramvaylarda veya toplu taşıma araçlarının genelinde kullanılmak üzere kış tarifeleri oluşturulmuştur. Ulaşımda kış tarifesine geçme amacı vatandaşlar için ulaşımda kolaylık sağlamaktır.

Soğuk ve zorlu hava şartları düşünülerek hazırlanan kış tarifesi sefer saatleri eğitim öğretim dönemini ve işe gidiş gelişleri de hesaba katarak düzenlenmiştir. Buna göre yaz döneminde kapalı olan bazı hatlar da yeniden çalışmaya başlamıştır.

Ulaşımda kış tarifesine geçildiğinde ne olur?

Kış tarifesinin uygulanmaya başlandığı toplu taşıma kanallarında saatler yeniden oluşturulur ve tarife cetveli hükümlerine uygun olarak düzenlemeler yapılır. Toplu taşıma araçlarında kış tarifelerine geçilirken hatlarda genellikle ilk ve son tren saatleri de düzenlenmektedir.