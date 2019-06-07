Ulaşımın çevreci alternatifi elektrikli bisikletler

MUHAMMET EMİN HORUZ- Çevreci ve hesaplı ulaşım imkanı sunan elektrikli bisikletlere ilgi her geçen gün artıyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklette önemli bir değişim yaşandığını söyledi.

Elektrikli bisikletin ulaşımda önemli bir alternatif haline geldiğini belirten Emanet, "Son 3-4 yıldır Avrupa Birliği'nde trend çok hızlı bir şekilde pedal destekli elektrikli bisiklete kaymış durumda." dedi.

Emanet, Avrupa'da geçen yıl satılan pedal destekli elektrikli bisiklet sayısının 2,5 milyon olduğuna dikkati çekerek, bu rakamların birkaç sene içinde 10 milyona ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Elektrikli bisikletlerin Türkiye'de de ilgi gördüğünü dile getiren Emanet, yılda ortalama 3 bin elektriklikli bisiklet satıldığını bildirdi.

Türk bisiklet sektörünün de bu değişime gerekli yatırımları yaparak ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Emanet, "Eğer bu değişime ayak uydurabilir ve gerekli yatırımları yapabilirsek, katma değeri çok yüksek olan bu pastadan iyi bir pay alabiliriz. Bu değişim, ülke ekonomisi açısından önemli. Özellikle Avrupa'ya ihracatta başarı elde edeceğimizi, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.