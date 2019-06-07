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Ulaşımın çevreci alternatifi elektrikli bisikletler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet: - "Avrupa Birliği'nde son 3-4 yıldır trend çok hızlı şekilde pedal destekli elektrikli bisiklete kaymış durumda. Avrupa'da geçen yıl 2,5 milyon pedal destekli elektrikli bisiklet satıldı. Birkaç sene içinde bu rakamın 10 milyona ulaşacağını öngörüyoruz" - "Türk bisiklet sektörü olarak değişime ayak uydurabilir ve gerekli yatırımları yapabilirsek bu pastadan iyi bir pay alabiliriz"

MUHAMMET EMİN HORUZ- Çevreci ve hesaplı ulaşım imkanı sunan elektrikli bisikletlere ilgi her geçen gün artıyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklette önemli bir değişim yaşandığını söyledi.

Elektrikli bisikletin ulaşımda önemli bir alternatif haline geldiğini belirten Emanet, "Son 3-4 yıldır Avrupa Birliği'nde trend çok hızlı bir şekilde pedal destekli elektrikli bisiklete kaymış durumda." dedi.

Emanet, Avrupa'da geçen yıl satılan pedal destekli elektrikli bisiklet sayısının 2,5 milyon olduğuna dikkati çekerek, bu rakamların birkaç sene içinde 10 milyona ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Elektrikli bisikletlerin Türkiye'de de ilgi gördüğünü dile getiren Emanet, yılda ortalama 3 bin elektriklikli bisiklet satıldığını bildirdi.

Türk bisiklet sektörünün de bu değişime gerekli yatırımları yaparak ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Emanet, "Eğer bu değişime ayak uydurabilir ve gerekli yatırımları yapabilirsek, katma değeri çok yüksek olan bu pastadan iyi bir pay alabiliriz. Bu değişim, ülke ekonomisi açısından önemli. Özellikle Avrupa'ya ihracatta başarı elde edeceğimizi, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Karayolu Trafik Yönetmeliği'ne göre, azami sürekli anma gücü 0,25 kilovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı saatte 25 kilometreyi geçmeyen ve bu hıza ulaştığında pedal çevrilmediği takdirde gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler, "bisiklet" sınıfında yer alıyor ve tescil zorunluluğu bulunmuyor. Kullancılar sürücü belgesine ihtiyaç duymadan elektrikli bisikletleri kullanabiliyor.

Hesaplı bir ulaşım alternatifi sunan bu bisikletler, fosil yakıt kullanımı olmadığı için çevreye de zarar vermiyor.

Ortalama menzilleri 40-50 kilometre arasında değişen elektrikli bisikletler, 3-6 saatte şarj oluyor.

Elektrikli bisikletlerin fiyatları model ve özelliklerine göre 3 bin 500 liradan başlayıp 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor.

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Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat elektrikli bisiklet

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