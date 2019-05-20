Ulaş’ta bir çoban ölü bulundu

Sivas’ta bir çoban Ulaş Tarım İşletme Müdürlüğü’ne bağlı lojmanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Ulaş ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İşletme Müdürlüğü Karaca Çayır Ağılları içerisindeki lojmanda meydana geldi. TİGEM’de taşeron olarak çalışan işçiler, arkadaşları Tahir Korkmaz’ı (49) lojman girişinde baygın bir şekilde bulunca 112 Acil Sağlık’tan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz’ın öldüğünü tespit etti. Korkmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonucu veya beyin kanaması nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

