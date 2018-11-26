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Ulaş'ta trenler çarpıştı, yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı.

Ulaş'ta trenler çarpıştı, yaralılar var (1)

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Bostankaya Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Çarpışma sorasında, raydan çıkan lokomotif olmadı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Ulaş'ta trenler çarpıştı, yaralılar var (1)Ulaş'ta trenler çarpıştı, yaralılar var (1)

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