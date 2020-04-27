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Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Görevden Alındı

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de hem Corona salgınıyla mücadele hem de Kanal İstanbul projesi ihalesinin gündemde olduğu bir dönemde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Yerine de Adil Karaismailoğlu'nun atandığı açıklandı

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Görevden Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevden alındığı Cuma gecesini Cumartesi sabahına bağlayan gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle duyuruldu. Görevden alınan Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu'nun getirildiği belirtildi.

Mehmet Cahit Turhan'ın görevden alınmasıyla ilgili olarak, Kanal İstanbul projesi için hafta içi yapılan ihale süreci kaynaklı olabileceği iddiası öne sürüldü. Bir başka iddia ise, Corona virüsü salgını kapsamında alınan önlemlerde özellikle yurtdışından dönüş trafiğiyle ilgili kontrollerde sıkıntı yaşanmış olabileceği ve bundan rahatsızlık duyulduğu yönünde.

Mehmet Cahit Turhan, 9 Temmuz 2018'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesi sonrasında Saray'da açıkladığı ilk kabinede bakanlığa getirilmişti.

Görevden alınan Turhan'ın yerine atanan Adil Karaismailoğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım gibi Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çalışma ekibindeki isimlerden birisi.

1969 Trabzon doğumlu olan Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü’ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde çalıştı, Temmuz 2014 sonrası Ulaşım Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı yaptı. Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Eylül 2019’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na atandı.

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