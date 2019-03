Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turan, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Turan, "Dün Çanakkale ruhunu bir daha yaşadık. Duygulandık. Hüzünlendik. Aynı hadiseyi bu gün yine milletimize yaşatmak isteyenler var. Karşımıza mertçe, yiğitçe çıkıp da mücadele edemiyorlar. Taşeron kullanıyorlar. Terör taşeronlarını kullanıyorlar. Siyasi taşeronlarını kullanıyorlar. İşbirlikçilerini kullanıyorlar. Ama benim milletim bunları yemez, yemiyor da. Ereğli sen kudretlisin. Çünkü inanıyorsun. Ve Allah’a yaslanıyorsun. Önünde Allah’tan başka kimseden korkmayan bir liderin var. Yürüyor, yürüyeceksin arkasından. Bu yürüyüşü Allah’ın izniyle kimse durduramaz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği miting öncesi vatandaşlara hitap eden Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekti. Turan, "Bugün Cumhurbaşkanımız geliyor. Onunla birlikte bu gün beraber olacaksınız. Kucaklaşacaksınız sizlere gündemi değerlendirecek. Ereğli, yola çıktığı günden beri size verdiği sözleri yerine getirdi mi? Türkiye’nin yollarını yaptı mı? Sanayi tesisleri, okulları yaptı mı? Türkiye büyüyor, büyüyecek. Ereğli büyüyecek. Türkiye güçlenecek. Türkiye bağımsız, ekonomik yönden bağımsız. Savunma sanayi yönünden bağımsız. Bilgi ve teknoloji yönünden bağımsız bir ülke olacak. Recep Tayyip Erdoğan bunun için yola çıktı. Onu siz lider yaptınız. Onun önünde konan tuzaklar, tezgahlar, oyunlar birer birer sizlerin, Allah’ın sayesinde bertaraf ediliyor. Dünya onun yürüyüşünü seyrediyor. Bu coğrafyada raconu Recep Tayyip Erdoğan keser. Çekemeyenler çatlasın. Dün Çanakkale ruhunu bir daha yaşadık. Duygulandık. Hüzünlendik. Aynı hadiseyi bu gün yine milletimize yaşatmak isteyenler var. Karşımıza mertçe, yiğitçe çıkıp da mücadele edemiyorlar. Taşeron kullanıyorlar. Terör taşeronlarını kullanıyorlar. Siyasi taşeronlarını kullanıyorlar. İşbirlikçilerini kullanıyorlar. Ama benim milletim bunları yemez, yemiyor da. Ereğli sen kudretlisin. Çünkü inanıyorsun. Ve Allah’a yaslanıyorsun. Önünde Allah’tan başka kimseden korkmayan bir liderin var. Yürüyor, yürüyeceksin arkasından. Bu yürüyüşü Allah’ın izniyle kimse durduramaz. Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Aynı zamanda bir hayat memat meselesi. Ölüm, kalım meselesi. Beka meselesi. Onun için atılan her oy Cumhur ittifakına atılan her oy ok gibi düşmanların kalbine saplanacak. Bu şuurla, bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Her kalbe dokunmamız lazım. Mesajımızı her insanımıza iletmemiz lazım. Mücadele artık günümüzde bu yollarla oluyor. Biz tabi ki ekonomik açıdan, sosyal açıdan büyüyeceğiz. Gelişeceğiz ama siyasi, ekonomik istikrarımızı, istikbalimizi teminat altına alamazsak birilerinin aklıyla hareket edenlere bu işi bırakırsak bu ülkeye yazık olur" ifadelerine yer verdi.