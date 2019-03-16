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Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, özellikle yaz aylarında tatilci vatandaşların da yoğunluğu nedeniyle çileye dönüşen Tekirdağ-İstanbul yolluyla ilgili “Tekirdağ İstanbul’a artık yoğun bir trafikte sıkışık bir halde gitmeyecek.

Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı

Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, özellikle yaz aylarında tatilci vatandaşların da yoğunluğu nedeniyle çileye dönüşen Tekirdağ-İstanbul yolluyla ilgili “Tekirdağ İstanbul’a artık yoğun bir trafikte sıkışık bir halde gitmeyecek. Çatalca’dan girecek yarım saatte İstanbul’un göbeğinde inşallah” dedi.
Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’da gerçekleştirdiği miting öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan konuştu.
Yarım saate Tekirdağ’dan İstanbul’un göbeğinde
Bakan Turhan konuşmasında, “Tekirdağ yolların yapıldı mı? Tekirdağ Kınalı’ya kadar bölünmüş yol yapıldı. Malkara-İpsala yapıldı. Çorlu’ya bağlandık. Çerkezköy- Çorlu çevre yolları yapıldı. Şimdi Hayrabolu’ya bağlanıyoruz. Onu da bu yıl bitireceğiz inşallah. Bu da yetmez biraz sonra bugün buradan ayrıldıktan sonra Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca kavşağına kadar olan kısmını trafiğe açıyoruz. Tekirdağ İstanbul’a artık yoğun bir trafikte sıkışık bir halde gitmeyecek. Çatalca’dan girecek yarım saatte İstanbul’un göbeğinde inşallah. Yeter mi? Yetmez. Öbür gün Çanakkale’deyiz. Çanakkale Köprüsü’nü yapıyoruz. Dünyanın en büyük köprüsü 2 bin 23 metre, iki ayak arası. Onlar konuşur. Onlar bakar. Biz yıkmaya değil, yapmaya geldik. Bizim bir liderimiz var. Size hakkını teslim etmeye gelen bir lider. Sizin hak ettiğiniz hizmetleri size vermek için ülkeyi kalkındırmak için gelen bir lider var” dedi.
“Birileri soğanla, domatesle, patatesle siyaset yapmaya çalışıyor”
“Tekirdağ sanayide, tarımda, turizmde büyüyor musun? Büyüyorsun” diyen Bakan Turhan, “Sen büyüdükçe Türkiye’ye büyüyor. Türkiye büyüdükçe milletimiz ayağa kalkıyor. Onun itibarı yükseliyor. Bunu kıskananlar yok mu? Var. İçten ve dıştan işbirlikçiler ile birlikte bizim önümüze engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu engelleri 94’ten beri İstanbul’da belediye başkanlığı görevini aldıktan sonra İstanbul’u çöpten, çamurdan, çukurdan kurtardıktan sonra bu millet ona inandı. Güvendi. Ankara’ya getirdi. 17 yıldan beri ülkeyi ayağa kaldırdı mı? Evet daha da ileri gideceğiz. Birileri soğanla, domatesle, patatesle siyaset yapmaya çalışıyor. Bu ülke domatesle patatesle kalkınmaz. Bu ülke bilimle, teknikle kalkınır Tekirdağ. Bizim önümüze ne kadar engel çıkarlarsa çıkarsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın azmiyle, kararlılığıyla, yüksek vizyonuyla aklı selim ile kızmadan dik durarak, çalışarak, üreterek mücadelemize devam edeceğiz” diyerek konuşmasını noktaladı.

Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı

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