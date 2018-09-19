Ulaştırma Bakanı Turhan: Ankara-Adana karayolunun 2020’de hizmete girmesi hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Adana arasındaki güzergahı tamamlandığında yaklaşık 30 kilometre kısaltacak Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Turhan, "Toplam 330 kilometreden oluşan projede inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörülüyor, ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasitesini artırarak projeyi 2020 yılı içinde hizmete almayı hedefliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, toplam 330 kilometreden oluşan Ankara-Niğde Otoyolu inşaatındaki incelemelerinin ardından Gölbaşı Emirler Mahallesi’ndeki şantiye alanında açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Ankara Pozantı otoyolunun en önemli kesimlerinden biri Ankara-Niğde kesimi ve Kapıkule'den başlayıp ülkemizin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağımızın da son halkasını oluşturuyor'' dedi. Ankara-Niğde Otoyolu'nun yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa edildiğini belirten Bakan Turhan, kamu kaynağı kullanılmadan yürütülen projenin, üstlenici firma tarafından finansmanının temin edilerek, yapım ve işletme süresi tamamlandıktan sonra idareye devredileceğini söyledi.

‘2020 YILINDA HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR’

Turhan, şöyle konuştu: "Projemiz, ana yol uzunluğu 275 kilometre, bağlantı yollarının uzunluğu 55 kilometre olmak üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. Projenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyar avro. Projenin inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörüldü ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasitesini artırarak projeyi 2020 içinde hizmete almayı hedefliyor. Proje, ülkemizin Avrupa sınırındaki komşularından başlayıp, güneydeki sınır kapılarına otoyol standardında hizmet verecek olan projenin son kesimini oluşturuyor. Bu bakımdan karayolu ulaşımında önemli bir görev icra edecek."

‘ANKARA ADANA YOLU 30 KİLOMETRE KISALCAK’

Projenin 5 viyadük, 77 üst geçit, 12 köprülü kavşak, 451 kutu menfez, 34 köprü, 2 bakım işletme merkezi, 5 otoyol hizmet tesisi park alanı, 5 servis alanından oluştuğunu belirten Turhan, proje tamamlandığına otoyol üzerinde 11 gişe alanı, 2 alım gişesiyle yolculara ve sürücülere, daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacağını açıkladı.

Turhan, Ankara ile Adana arasındaki bu güzergah tamamlandığında mevcut güzergahın yaklaşık 30 kilometre kısalacağına dikkati çekerek şunları söyledi: "Otoyol standardında bir yol olması dolasıyla da dur kalk olmayacak ve sürekli akım olmuş olacak. Bu da ekonomi, zaman tasarrufu ve güvenli ulaşım hizmeti anlamına geliyor. Ülkemizde devam eden tüm ulaşım projelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin önemli bir kısmını da yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız projeler oluşturuyor. Bunların başında bu projede olduğu gibi önümüzdeki günlerde 29 Ekim'de hizmete açacağımız İstanbul Büyük Havalimanı var. Çanakkale Boğazı geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lapseki Otoyolu'nda inşaatların devam ediyor. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Çandarlı Otoyolu’nda da yap-işlet-devret modeliyle çalışmalar sürüyor. Ülke genelinde yapılan 350 milyar liralık ulaştırma yatırımlarımızın yüzde 30'unu yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştiriyoruz."

‘YENİ YİD PROJELERİ İHALE EDİLECEK’

Turhan, Türkiye'nin artık kendi kendini finanse eden bir ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullandığına dikkati çekerek, yeni YİD projelerini gelecek dönemde ihale edeceklerini ve önemli projeleri bu yöntemle yapacaklarını belirtti.

‘OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR’

Kamu finansmanını kullanmadan, ödenekleri diğer alanlarda değerlendirerek yatırımları sürdüreceklerini belirten Bakan Cahit Turhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Son günlerde ülkemize yapılan bazı dış kaynaklı saldırılar, kamuoyunda özellikle olumsuz algı oluşturarak yatırımların aksadığını, gecikeceğini ve hatta duracağını belirten bazı söylemler duyulmakta. Bunların hiçbir gerçek yönü olmadığını özellikle belirtmek isterim. Yatırım bütçemizi kullanırken etkin ve verimli, yerinde ve zamanında olmasını sağlamak, öncelikleri tespit etmek en önemli kuralımızdır. Bundan sonra da bu ölçekler içinde yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Daha iyi, daha faydalı hizmet vermek, ülkemizi geleceğe hazırlamak, gelecekte muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde konuma gelmek tüm ulaştırma camiasının ana hedefi olmuştur."

Görüntü Dökümü:

-Bakanın konuşması

-Yol yapım çalışmalası detayları

Kaan ULU/GÖLBAŞI, (Ankara), (DHA)-

