ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: (HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI) YIL SONUNDA İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ (1)

"Yeni hat, istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir" diyen Turhan, "Gebze- Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze- Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3'üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar- Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı- Bakırköy arası 37 dakika, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ, PROJEYİ YIL SONUNDA TAMAMLAMAK"

Bakan Turhan projenin maliyeti ile ilgili olarak, "Projemizin maliyeti yaklaşık 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 Avro'dur. Bugüne kadar projede 843 milyon 368 bin 670 Avro üstlenici firmaya ödeme yapılmıştır" dedi. Bakan Turhan, "Hedefimiz; bugün burada deneme sürüşlerini başlattık, bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Bakan Turhan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

