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Ulaştırma Bakanı Turhan: (Halkalı-Gebze Banliyö Hattı) Yıl sonunda İstanbulluların hizmetine sunacağız (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu. Turhan, "Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

"T1 VE T2 BANLİYÖ HATLARI İSTASYONLARI TAMAMLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hattaki incemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Yeni hat, istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir" diyen Turhan, "Gebze- Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze- Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3'üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar- Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı- Bakırköy arası 37 dakika, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ, PROJEYİ YIL SONUNDA TAMAMLAMAK"

Bakan Turhan projenin maliyeti ile ilgili olarak, "Projemizin maliyeti yaklaşık 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 Avro'dur. Bugüne kadar projede 843 milyon 368 bin 670 Avro üstlenici firmaya ödeme yapılmıştır" dedi. Bakan Turhan, "Hedefimiz; bugün burada deneme sürüşlerini başlattık, bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

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