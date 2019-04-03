Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı (1)

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Turhan, "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir" dedi.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda yapılan tüm operasyonların Cuma günü itibariyle İstanbul Havalimanı'na taşıyacak olmamız nedeniyle sizlerle bugün bir aradayız. Güçlü bir ülke olmanın müreffeh ve söz sahibi bir ülke olmanın en etkin bileşenlerinden birisi ulaşım…Bu sektör diğer bir çok sektörün tetikleyicisi. Ulaşım altyapımızda son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretiyle gerçekleştirildi. Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye havacılığı bugün dünyanın en itibarlı havayolu sektörlerinden biri haline geldi. Havayolu tam anlamıyla halkın yolu oldu. Yeni yapılan havaalanlarımız yarınlara bırakabileceğimiz birer sanat eseri haline geldi. Son 10 yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye dünya ortalamasının 3,5 katı büyüdü. Havacılık sektöründe ülkemizin yaşadığı büyümeden en çok payı ise kuşkusuz İstanbul aldı" dedi.