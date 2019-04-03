- Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı

"Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir. Bu süre içerisinde trafiğe kapatacağımız yollarımız ve kapanış süreleri saatleri şu şekilde olacaktır. Atatürk havalimanı ile Mahmutbey batı kavşağı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 nisan 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. İkinci nokta olan Mahmutbey Batı kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 16 saat trafiğe kapatılacaktır. Üçüncü nokta olan İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara otoyolu ile Basın Ekspres yolu, Mahmut Bey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu kavşağı istikameti 6 Nisan gecesi saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00 a kadar 9 saat trafiğe kapatılacaktır. Dördüncü güzergahımız ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara otoyolunun Reşadiye kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 nisan saat 22.00 ila 6 nisan saat 10.00 arası gidiş ve dönüş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacaktır Bu yolları kullanacak olan sürüceler alternatif yol güzergahını kullanmalarını riça ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarına ve iş birliklerine teşekkür ediyorum."

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Taşınma süresince iki havalimanı arasında 12 saatlik uçuşların durdurulacağının altını çizen Bakan Cahit Turhan, “İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süre olacaktır. Bu 6 nisan 02.00 Atatürk havalimanından son uçuş yapılacak. Yine 6 Nisan 14.00’da ise İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kademeli olarak arttırılacaktır. Atatürk Havalimanı budan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacaktır. Taşınma sürecinde AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nda olmak üzere 3 farklı noktada kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz merkezlerinde taşınmaya konu edilen tüm unsuların temsilcileri 45 saat boyunca hazır bulunacaktır” dedi.

Bakan Turhan, yolcuların İstanbul Havalimanı’na daha rahat ulaşmalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan HAVAİST ile 20 farklı güzergahtan 150 lüks otobüs ile yolcu taşımacılığının yanı sıra 660 adet akıllı sistemle donatılmış taksilerle yolcu taşımacılığının gerçekleştirileceğini söyledi. Turhan, büyük taşınmanın ardından 15 gün boyunca İETT tarafından Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı arasında ring seferlerinin de yapılacağını duyurdu. Turhan ayrıca havalimanlarında yaşanan hanutçuluk olaylarının İstanbul Havalimanı’nda yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve yaptırımların Mülki İdare Amirliği ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından kararlılıkla uygulanacağını da söyledi.